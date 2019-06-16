رياضة | برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

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توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مبدئي مع رافائيل غيريرو الظهير الإيسر لفريق بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وفتح برشلونة خط من المحادثات والمفاوضات مع غيريرو مدافع فريق بوروسيا دورتموند للتعاقد معه لمساعدة جوردي ألبا في الجانب الإيسر بالموسم الجديد.

وجاء اختيار نادي برشلونة للتعاقد مع غيريرو مدافع دورتموند نظراً لما يقدمه من أداء مميز مع الفريق الألماني في الموسم الماضي.

وينوي دورتموند الحصول على 65 مليون يورو نظير فتح باب الرحيل امام اللاعب للذهاب إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.