رياضة | مدافع ريال مدريد يتذكر فضيحة الموسم الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد يتذكر فضيحة الموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مدافع ريال مدريد فابيخو عن رغبته في الاستمرار مع الفريق الملكي في الموسم المقبل والعمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال فابيخو في تصريحاته: أريد البقاء في ريال مدريد. زيدان قال لي إنّه سعيد للغاية بعملي.

واضاف: لقد جهزّنا أنفسنا بشكل جيد حيث إنّنا ندرك أنّ جميع المباريات في بطولة اليورو تحت 21 سنة بمثابة مباراة النهائية.

Advertisements

وتابع: مجموعتنا معقدة للغاية لكن هذا جيد لنا لأنّنا في حال أردنا الفوز بالبطولة فعلينا أن نفوز على جميع المنتخبات