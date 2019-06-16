رياضة | نصيحة تقرب دي ليخت من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصيحة تقرب دي ليخت من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال مولينار في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: دي ليخت الأن في إجازة في مكان ما بعيد، ولكنني أفضل أن ينضم اللاعب إلى برشلونة.

وأضاف: برشلونة ناد رائع ولايزال بإمكان دي ليخت أن يلعب بجانب ميسي، ولكنني لست مستشار ماتياس، مينو رايولا هو وكيله.

وتابع مولينار تصريحاته قائلًا: مستشارو دي ليخت هم، والداه ورئيس نادي أياكس أمستردام السابق.

وارتبط دي ليخت بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وليفربول، في الموسم المقبل.

أوضح كيجي مولينار، والد خطيبة الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، أنه يريد أن ينتقل اللاعب إلى صفوف برشلونة.