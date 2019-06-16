رياضة | تحكيم مصري لمباراة تونس وبوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحكيم مصري لمباراة تونس وبوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الاتحاد التونسي لكرة القدم الحكم أحمد الغندور لإدارة المباراة الودية التي ستجمع منتخب تونس مع بوروندي، في ختام استعدادات نسور قرطاج للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2019، بمصر.

ويدير أحمد الغندور مباراة تونس وبوروندي كحكم ساحة، ويساعده كلا من أحمد توفيق، وهاني عبدالفتاح، فيما سيكون محمد معروف حكما رابعا، علما بأن الأخير أدار مباراة تونس والعراق.

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وتجدر الإشارة إلى أن أحمد الغندور كان قد أدار منذ أسبوعين نصف نهائي كأس تونس بين ناديي الصفاقسي والترجي.