رياضة | أول الراحلين عن ليفربول رغم أنف يورجن كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول الراحلين عن ليفربول رغم أنف يورجن كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تعليمات من الإدارة بتعويض لاعبين في الفريق ينويان المغادرة، وهما ألبيرتو مورينو ودانييل ستوريدج.

وأكد كل من الإسباني مورينو والإنجليزي ستوريدج، رغبتهما في الرحيل عن ليفربول عقب نجاح الفريق في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، إثر الفوز على توتنهام بهدفين دون مقابل.

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وقال لاعب ليفربول السابق، نيل ميلور، إن الفريق يحتاج إلى إيجاد بديلين للاعبين المغادرين حتى يحافظ على أدائه المميز، خلال الموسم المقبل.

ويحتاج ليفربول إلى سد المواقع التي كان يشغلها اللاعبان، فستوريدج كان له دور مهم في الهجوم، لكن الفريق لن يلجأ إلى ضم لاعبين جدد إلا في حال كانوا سيشكلون إضافة نوعية بالفعل.

وذكرت "ميرور"، أن فريق ليفربول يوجد في موقع قوة وإغراء، لأن اللعب في صفوف الحُمر، سيكون مثيرا، خلال الموسم المقبل، بالنظر إلى ما جرى تحقيقه في الموسم الأخير.