رياضة | من كولومبيا إلى الأرجنتين: ميسي وأجويرو لا يصلحان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من كولومبيا إلى الأرجنتين: ميسي وأجويرو لا يصلحان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين فشله في التواصل والانسجام مع زملائه في مباراة كولومبيا بدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى غياب الانسجام بين ميسي وباقي زملائه، لا سيما صديقه المقرب سيرجيو أجويرو طوال دقائق الشوط الأول من المباراة.

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ولم يستطع الثنائي القيام بتمريرة واحدة ناجحة لبعضهما طوال الشوط الأول، وهو ما تسبب في انعزال أجويرو عن باقي رفاقه على مدار 45 دقيقة قبل أن تفوز كولومبيا بهدفين نظيفين.

كما ظهر عجز راقصي التانجو في النصف الأول من المباراة، بعدما وصلوا بتسديدة واحدة على مرمى الحارس ديفيد أوسبينا، ونجح الدفاع الكولومبي في التصدي لها.