رياضة | كولومبيا تكسر عقدة 8 سنوات أمام الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولومبيا تكسر عقدة 8 سنوات أمام الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب كولومبيا في كسر سلسلة سلبية أمام الأرجنتين بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الفريقين في كوبا أمريكا 2019.

وسجل هدفي كولومبيا، روجير مارتينيز في الدقيقة 71، ودوفان زاباتا في الدقيقة 86.

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ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف مارتينيز هو الأول لكولومبيا في شباك الأرجنتين منذ نوفمبر 2011 بعد أن عجزت عن التسجيل طيلة 565 دقيقة خلال مواجهاتها المتتالية مع الأرجنتين.

وكان آخر من سجل لكولومبيا في شباك الأرجنتين اللاعب دورلان بابون، في 2011.