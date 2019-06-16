شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

تلتقي أوروغواي مع الإكوادور وبارغواي مع قطر في كوبا أمريكا، تقام مجموعة من المباريات الودية استعداداً لكأس أمم أفريقيا أبرزها يجمع مصر مع غينيا والمغرب مع زامبيا والجزائر مع مالي ونيجيريا مع السنغال.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 16 يونيو (حزيران):

كوبا أمريكا 2019

23:00 باراغواي × قطر

2:00 أوروغواي × الإكوادور

مباريات ودية

17:00 تنزانيا × زمبابوي

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20:30 المغرب × زامبيا

21:45 نيجيريا × السنغال

22:00 الجزائر × مالي

23:00 مصر × غينيا

كأس العالم للسيدات

17:00 السويد × تايلاند

20:00 الولايات المتحدة × تشيلي