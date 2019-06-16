شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل
تلتقي أوروغواي مع الإكوادور وبارغواي مع قطر في كوبا أمريكا، تقام مجموعة من المباريات الودية استعداداً لكأس أمم أفريقيا أبرزها يجمع مصر مع غينيا والمغرب مع زامبيا والجزائر مع مالي ونيجيريا مع السنغال.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 16 يونيو (حزيران):
كوبا أمريكا 2019
23:00 باراغواي × قطر
2:00 أوروغواي × الإكوادور
مباريات ودية
17:00 تنزانيا × زمبابوي
20:30 المغرب × زامبيا
21:45 نيجيريا × السنغال
22:00 الجزائر × مالي
23:00 مصر × غينيا
كأس العالم للسيدات
17:00 السويد × تايلاند
20:00 الولايات المتحدة × تشيلي
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.