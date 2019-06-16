شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الترتيبات النهائية لاستضافة بطولة العالم للملاكمة في المكلا والان مع التفاصيل

ناقش رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري مع مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي الترتيبات الجارية، لاستضافة بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين.

ويشارك في البطولة التي ستستضيفها مدينة المكلا يومي 28 و 29 من الشهر الجاري وتنظمها شركة الياقوت الأحمر 28 بطلا عالميا محترفا للدفاع عن ألقاب عالمية بأوزان مختلفة منهم 16 من دول أوروبية و12 بطلا للعالم من بلدان عربية.

وأشاد الدكتور السديري بجهود السلطة المحلية بحضرموت لاستضافة مدينة المكلا للبطولة من خلال التسهيلات التي قدمها من اجل إنجاح البطولة، مستعرضا ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية ولقائه بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال إن البطولة سوف تحظى بحضور شخصيات وأبطال على مستوى عال وكبير من دول أوربية وعربية إلى جانب التغطية الإعلامية لقنوات وصحف أجنبية وعربية.