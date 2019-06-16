الامارات | رسمياً..الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حسابه الرسمي " تويتر" عن التعاقد مع الجزائري مجيد بوقرة مدربا رسميا للفريق الاول للذئاب ليقوده في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

يذكر ان قائد منتخب الجزائر السابق لعب مع الفجيرة في اول موسم له في المحترفين ونجح معه بالبقاء في دوري الاضواء، بعد ان قدم مستويات فنية مميزة.