شكرا لقرائتكم هل يحقق أجيرى آمال المصريين فى التتويج بأمم أفريقيا 2019 ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

ويحمل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري آمال المصريين على عاتقه في أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر المقبل، حيث تحتاج الجماهير المصرية إلى فرحة مع المنتخب الوطني منذ أخر بطولة في 2010 بعدما نجح المنتخب الوطني في حصد بطولة أفريقيا على حساب المنتخب الغاني، في البطولة التي أقيمت بأنجولا

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وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

أجيري صاحب الـ 60 عاماً الذى تسلم المهمة في 1 أغسطس 2018 وقاد الفريق في 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في مباراة وخسر مثلها وسجل 17 هدفاً وعليه 5 أهداف.