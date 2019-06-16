شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر عن تطورات الهارب "كوليبالى" من النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع نظراؤهم في النجم الساحلي التونسي لمعرفة تطورات تعاقد النادي التونسي مع الإيفوراى سليمانى كوليبالى لاعب الفريق السابق، الذى هرب من القلعة الحمراء قبل عامين تقريباً.

الأهلى كان قد تلقى خطاباً من "فيفا" يؤكد منح كوليبالى مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو الجارى لتنفيذ الحكم وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلى، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفى حال التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار "فيفا" بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

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وإستعان الأهلى بالمحامى السويسرى الشهير للدفاع عن حقوق النادى فى هذه القضية، بعدما تحدث المهندس خالد مرتجى، عضو المجلس، مع مونتيرى بناءً على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادى، وتم اتخاذ أكثر من خطوة منها إرسال الأهلى خطابا للنجم الساحلى لإبلاغه بعدم صحة تعاقده مع كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017 فى ظل حصول الأهلى على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

ويتابع مسئولو الاهلي حالياً مع إدارة النجم الساحلي تطورات إنتقال اللاعب للنادي التونسي حتى يُحافظ الاهلي على حقوقه في هذه القضية.