لايتوقف بحث محبى كرة القدم عن مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضى المصرية نظرًا لقوة الفرق التى تخوض المباراة والتى سوف تبدأ من يوم 24 يونيو الجاري حتى يوم 2 يوليو المقبل، وبعدما كان محدد إقامة مباريات الأمم الأفريقية في الكاميرون، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف CAF إقامتها في مصر على 6 ملاعب أربعة محافظات مختلفة بسبب عدم اكتمال البنية التحتية في الكاميرون مما يشير إلى عدم استعدادهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وقد استعدت مصر في وقت وجيز لاستقبال البطولة، وحصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت قنوات Bein sports الرياضية على حقوق نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بجانب مجموعة من القنوات الفضائية الآخري.

تدخل مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية 2019 بأقوى فرق في البطولة، فتضم كل من تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا ويتحمس الملايين لمتابعتها ومطالعة مبارياتها بشغف شديد لذلك نستعرض مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضى المصرية.

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مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019

نقدم لكم مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019 والفرق التى تخوض المباراة والملاعب المحددة بالجدول الآتي:

المواجهات اليوم التوقيت الملعب المنتخب التونسي x منتخب أنجولا 24 يونيو الساعة السابعة مساءً ستاد السويس منتخب مالي x منتخب موريتانيا 24 يونيو الساعة العاشرة مساءً ستاد السويس منتخب تونس x منتخب مالي 28 يونيو الرابعة والنصف مساءً ستاد السويس منتخب موريتانيا x أنجولا 29 يونيو الساعة الرابعة والنصف مساءً ستاد السويس أنجولا x مالي 2 يوليو الساعة التاسعة مساءً ستاد السويس تونس x موريتانيا 2 يوليو الساعة التاسعة مساءً ستاد الإسماعيلية

وكما عرضنا مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019على الأراضى المصرية، نوعدكم بتقديم تغطية خاصة لكافة مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 وعرض القنوات الناقلة للمباريات والتشكيل النهائي للاعبين.