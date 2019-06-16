نستعرض مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019 الحاسمة بأبرز الفرق المشاركة والتى من المحدد إقامتها من يوم 23 يونيو 2019 حتى 1 يوليو 2019 على ستاد الدفاع الجوى بجانب مباراة أخيرة على ستاد السلام بالإسكندرية، وتضم مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 يشارك حوالي 24 منتخب وتم تقسيمهم بواقع 6 مجموعات، تشمل كل مجموعة أربع فرق مختلفة، ونواصل متابعة مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019 بأبرز الفرق المشاركة وسط تغطية شاملة للمباريات والاستديوهات التحليلية عقب كل مباراة.

وتشمل مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019 أربعة فرق كروية متميزة السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا، وحسب قرارات الكاف CAF تم اختيار جمهورية مصر العربية لتصبح المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد تخلى الكاميرون من استضافة البطولة نظرًا لعدم اكتمال البنية التحتية.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019

تستطيعون متابعة مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019 والملعب التى تقام عليه من خلال الجدول التالي:

المواجهات اليوم التوقيت الملعب مباراة السنغال X تنزانيا 23-6-2019 7.00 مساءً ستاد الدفاع الجوي مباراة الجزائر X كينيا 23-6-2019 10.00 مساءً ستاد الدفاع الجوي مباراة السنغال X الجزائز 27-6-2019 الساعة 7.00 مساءً ستاد الدفاع الجوي مباراة كينيا X تنزانيا 27-6-2019 10.00 مساءً ستاد الدفاع الجوي مباراة كينيا Xالسنغال 1-7-2019 9.00 مساءً ستاد الدفاع الجوي تنزانيا X الجزائر 1-7-2019 9.00 مساءً ستاد السلام بالإسكندرية

ومن خلال الجدول الموضح بالأعلى أن أغلب مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019 ستقام على ملعب ستاد الدفاع الجوي، بينما بوجه عام يتم إقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على 6 ملاعب مختلفة وهما ملعب ستاد القاهرة، وستاد السلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، وستاد السويس، وستاد الاسماعيلية، وقد تم تجهيز الملاعب بشكل احترافى لاستضافة المنافسات الأفريقية عليها.