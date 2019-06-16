رياضة | الأهلي يحسم مصير لاسارتي

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حسمت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة طه إسماعيل، ومجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، مصير الأوروجواياني لاسارتي المدير الفني للفريق بالموسم المقبل.

وقررت لجنة التخطيط، بشكل رسمى، استمرار لاسارتى فى قيادة المارد الأحمر، خلال الموسم الجديد، ومنحه فرصة جديدة لعلاج أخطاء الموسم الجارى، بعدما سيطر رفض تام على فكرة استقدام مدير الفنى جديد.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز حتي الآن برصيد 74 نقطة.