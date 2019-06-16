رياضة | برشلونة يحدد شرط بيع نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرط بيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، عن شرط نادي برشلونة لبيع اللاعب مالكوم دي أوليفيرا وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن البرازيلي مالكوم يريد البقاء في برشلونة للموسم المقبل، رغم معرفته التامة أن فرصة مشاركاته ستكون محدودة مثل الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة مستعد لبيع مالكوم في حال حصل على عرض مادي جيد، في ظل تهافت عدد من الأندية الانجليزية للتعاقد معه.

وكان نادي آرسنال قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مالكوم وأيضاً توتنهام تواصل مع النادي الكتالوني لمعرفة قيمة اللاعب وذلك للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.