رياضة | برشلونة يطيح بلاعبه في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطيح بلاعبه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة الاسباني من التخلص من لاعبه أندريه جوميز وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم الحاجة لمجهوداته في الفترة المقبلة.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب جوميز من الرحيل النهائي إلى إيفرتون الانجليزي بعد قضاء الموسم الماضي معه على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "سبورت" الاسبانية، أن لاعب وسط برشلونة بات قريباً من الانضمام لنادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك خلال الصيف الحالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن جوميز انتقل للعب في صفوف برشلونة قبل 3 سنوات، من فالنسيا في صفقة كلفت البارسا مبلغ 35 مليون يورو.