شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تميم يتخبط فى تنظيم مونديال 2022 ويبحث عن الحماية الأمنية والان مع التفاصيل

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن وجود أزمات عدة تواجه تميم بن حمد أمير الإرهاب، مع اقتراب تنظيم مونديال 2022، أبرزها عقبة تأمين المباريات التى ستقام فى الدوحة، والتى من المقرر إقامتها فى 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرى: "أن تميم بدأ يفكر فى الخروج من هذه الأزمة ويبحث عن جهة خارجية تؤمن له مباريات كأس العالم المقبل، فتوجه إلى روسيا من أجل خطب ودها والاستفادة من خبرتها الأمنية فى مونديال 2022، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة فى استضافة كأس العالم 2018".

ولفت التقرير إلى أن هناك تخبطا فى ملف تأمين قطر لمونديال 2022، حيث لم تكتف الدوحة بالاستعانة بروسيا بل توجهت إلى بريطانيا أيضاً وناشدتها المساعدة فى هذا الصدد، وتابع: "وخرج وزير الدفاع القطرى خالد العطية فى تصريح له مؤكداً أن قوات الجو البريطانية ستتولى حماية اجواء قطر خلال تنظيم المونديال".