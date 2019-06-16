شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: صلاح رفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت صحيفة «ميرور» البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول رفض عرضين خلال موسم الانتقالات الصيفية للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

ذكرت الصحيفة أن صلاح رفض عرضين كبيرين وصلا إلى 150 مليون جنيه إسترليني، معتبرًا أن «الوقت غير مناسب لمغادرة الريدز»، لكنه أخبر النادي برغبته في تقييم موقفه بنهاية الموسم المقبل.

صلاح احتفل بعيد ميلاده الـ27، السبت، بينما انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما مقابل 42 مليون يورو، وساهم مع زملائه في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا عام 2018.