محكمة فرنسية تفضح ادعاءات قنوات بي إن سبورت القطرية

رفضت محكمة فرنسية ادعاء قنوات بي إن سبورت القطرية حول تورط مجموعة عرب سات السعودية في قرصنة بثها، وقررت المحكمة تجريم شركة الحمدين المحتكرة جراء كذبها في دعواها المقامة ضد المملكة، وفقا لقطر يلكيس.

من جهتها أصدرت مجموعة عرب سات بيانًا تعلن فيه عن ترحيبه بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس يوم الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا، مشددة على أنها تنظر بعين الاحترام والتقدير لنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي بكل احترافية ومهنية.

واعتبرت المجموعة أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات الحمدين والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة تميم التلفزيونية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة بي إن سبورت والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها".

وأوضحت المجموعة أن دويلة الحمدين والمتمثلة في قنواتها المحتكرة قد عمدت الى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يؤكد على الكذب وعدم المصداقية لمشركات بي إن، كما شددت المجموعة على احتفاظها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قنوات تميم الرياضية و مسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات.