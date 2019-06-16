مجموعة مصر .. زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب زيمبابوى مع مباراة ودية مع نظيره التنزانى استعدادا لمواجهة المنتخب المصرى فى افتتاح مبارياته ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل
ويقع منتخب زيمبابوى ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخب مصر وأوغندا والكونغو.
تقام المباراة مساء اليوم بالمركز الأوليمبى بالمعادى ، حيث خاض منتخب زيمبابوى تدريباته خلال الأيام الثلاثة الماضية بالمركز
ويلتقى الفراعنة مع زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى، على استاد القاهرة الذى يستضيف مباريات المجموعة.
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