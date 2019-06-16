يطالع الشباب حاليًا تفاصيل جميع مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 بجدول موعد المباراة والملعب والتشكيل النهائي لمنتخب الفراعنة، ويتسائلون عن بداية انطلاق مباريات كأس الأممم الأفريقية 2019 لاسيما أول مباراة تخوضها مصر أمام نظيرها زيمبابوي، فيبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا، لذلك نوضح في هذا المقال جدول مبارات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 بالمواعيد.

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة الزمنية من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل وستكون بداية البطولة بدور المجموعات، ويشارك في البطولة 24 منتخب تم تقسيمهم على 6 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الـ 16 بالإضافة إليهم أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

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جدول مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

من المحدد إنطلاق مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري في ثلاث مباريات حاسمة حتى 30 يونيو معلن إقامتهم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ونستعرض معكم مواجهات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 من خلال الجدول التالي.

مباريات مصر اليوم التوقيت الملعب مصر × زيمبابوى 21/6/2019 10:00 استاد القاهرة الدولي مصر × الكونغو الديمقراطية 26/6/2019 10:00 استاد القاهرة الدولي مصر × أوغندا 30/6/2019 9:00 استاد القاهرة الدولي

منتخب الفراعنة في مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

نستعرض القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة في مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تشمل حوالى 23 لاعب تم تقسيمهم على النحو الآتي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمود جنش

خط الدفاع

أحمد المحمدي

عمر جابر

أيمن أشرف

محمود الونش

باهر المحمدي

أحمد حجازي

أحمد أيمن

محمود علاء

خط الوسط

وليد سليمان

عبدالله السعيد

محمد النني

طارق حامد

علي غزال

محمود تريزيجيه

عمرووردة

نبيل عماد دونجا

محمد صلاح

خط الهجوم

مروان محسن

أحمد حسن كوكا

أحمد علي

ونواصل متابعة كل ما يخص جميع مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 بتغظية لحظية للمباريات والقنوات الناقلة وأبرز التعليقات حولها.