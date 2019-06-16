سواريز يظهر بشكل جديد.. ويثير الجدل مع أوروجواي

ظهر نجم منتخب أوروجواي، لويس سواريز، خلال التدريبات التي تسبق مباراة الإكوادور التي تقام صباح الاثنين بمظهر جديد، حيث بدا عليه تغيرا ملحوظا في وزنه إضافة إلى حلاقته لذقنه.
وكان نجم برشلونة الإسباني قد تلقى أمرا باستدعائه إلى صفوف منتخب بلاده، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية فيركبته اليمنى.
إلا أن اللافت للنظر هو التغيير الجسدي الملحوظ، والذي أثار فضول جميع من حوله، نظرا لانخفاض وزنه بطريقة غير مسبوقة عما كان عليه في الشهور الأخيرة، وفقا لصحيفة "آس" الإسانية.
وبدا سواريز في تدريبات منتخب أوروجواي أكثر
ويبدو جميع من في معسكر منتخب بلاده متفائلين بعودته بعد العملية التي أجراها في ركبته وانضمامه إلى المنتخب.
يذكر أن سواريز لعب مع فريق برشلونة في الموسم الماضي 49 مباراة، أحرز خلالها 25 هدفا، وصنع 13 هدفا.
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