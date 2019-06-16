رياضة | محمد عطوة: أحمد ناجي تحدث معي بشأن الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عطوة: أحمد ناجي تحدث معي بشأن الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عطوة اللاعب السعودي المحترف في الدوري المصري، أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، تحدث معه بشأن الانضمام للفريق القومي الفترة المقبلة.

قال عطوة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحمد ناجي حضر إلى السعودية لمتابعته هو وحسين السيد لاعب الاتفاق السعودي في مباراة جمعت الأخير مع الرائد.

وتابع: "ناجي التقى معنا بعد المباراة وأبلغنا أنه حضر لرؤيتنا وأن انطباع جهاز المنتخب عننا جيد، وأن هناك متابعة لنا وقد ننضم للمنتخب الفترة المقبلة".

ويرى عطوة أنه كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر لكنه في نفس الوقت يتمنى التوفيق للفريق القومي وأن يحقق الفراعنة اللقب.