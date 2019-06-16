رياضة | محمد عطوة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عطوة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عطوة اللاعب المصري المحترف في الرائد السعودي، عن سبب فشل انتقاله للأهلي قبل 5 سنوات.

قال عطوة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "وقعت للأهلي في يناير من عام 2014 أو 2015 مع هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء".

وواصل: "الصفقة لم تتم لأني كنت ألعب في الترسانة، ولم يكن منطقيًا أن يتعاقد معي الأهلي، في الوقت الذي يضم فيه الزمالك العديد من الصفقات القوية".

وتابع: "هيثم عرابي أبلغني أنه سيتصل بي في وقت ما، وإذا لم يتصل خلاله فإن هذا معناه فشل الصفقة، وبالفعل لم يتصل".