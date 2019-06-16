شكرا لقرائتكم هل يلجأ الأهلى لمظاليم "الدكة" لضم طاهر طاهر من المقاولون ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع طاهر طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب أن يخطف الأنظار منذ تألقه خلال الموسم الجاري مع المقاولون العرب، ليصبح محط أنظار القطبين بعدما فرض نفسه على قائمة منتخب مصر.

ورغم ابتعاد طاهر عن المشاركة مؤخراً بسبب اصابة الركبة التي لم يتعافى منها بشكل كامل حتى الآن إلا أنه ظل محور اهتمامات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي .

المقاولون العرب أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يقف عائقاً أمام رغبات اللاعبين بشرط أن يكون عرض الاحتراف مناسب لمصلحة النادي واللاعب على حد سواء، وفي ظل بحث المقاولون العرب عن فرصة لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي للمنافسة على المربع الذهبي بعد أن أنهى موسمه في المركز الخامس، فمن الممكن أن يلجأ ذئاب الجبل للصفقات التبادلية مع نجوم الدكة في الأهلي لإتمام صفقة طاهر طاهر.