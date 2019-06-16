شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض 3 وديات خلال معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي خوض 3 مباريات ودية مُتدرجة المستوى خلال معسكر الفريق الذي سيُقام في أسبانيا بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية مفاضلة من جانب مسئولي الاهلي بشأن الدولة التى ستستضف المعسكر الخارجي حيث تم ترشيح المانيا ، أسبانيا ، هولندا قبل أن يستقر مسئولو الأهلي على إقامة المعسكر في أسبانيا.
وأستقر مسئولو الاهلي على بدء المعسكر الخارجي في الأول من يوليو المقبل فيما سيُسبقه تدريبات يومية للفريق على ملعب التتش بدءاً من يوم 22 يونيو الجاري بعد الراحة السلبية التى يحصل عليها الفريق حالياً.
ويتبقي للأهلي مباراتي المقاولون العرب والزمالك ببطولة الدوري ثم مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.
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