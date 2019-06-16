السيسى يزور المنتخب الوطني أثناء تدريباته باستاد الدفاع الجوى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم، والتي ستستضيفها مصر شهر يونيو الحالي، وذلك أثناء تدريب فريق المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد الدفاع الجوى، وأعرب سيادته خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على ثقته الكاملة في أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين، وإدراكهم لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وطالبهم جميعا ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما قال راضي أن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، كما عاهدوا الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

Advertisements

واجري الرئيس جولة تفقدية لاستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التى جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم.