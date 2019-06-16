بالفيديو.. ميسي يسقط مع الأرجنتين أمام كولومبيا في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز منتخب كولومبيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، فجر اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكوبا أميركا 2019.

ونجح مارتينيز في تسجيل الهدف الأول لكولومبيا في الدقيقة 70 بعدما تسلم الكرة في الجانب الأيسر ليخترق منطقة الجزاء ويطلق تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

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وسجل زاباتا الهدف الثاني لكولومبيا في الدقيقة 84 بعد كرة عرضية أرضية من مارتينيز، ليضعها المهاجم البديل بقوة في الشباك معلنًا عن ثاني أهداف فريقه.

وبتلك النتيجة يتربع منتخب كولومبيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، أمام باراجواي وقطر اللذان سيلتقيان مساء الأحد، ثم الأرجنتين في المؤخرة بدون رصيد.