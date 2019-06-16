كوبا أميركا: أرجنتين ميسي تسقط بثنائية كولومبية

تمكن منتخب كولومبيا من إسقاط نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كوبا أمريكا.
وجاء هدفا كولومبيا عن طريق البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليحصد رفاق خاميس رودريجيز 3 نقاط وضعتهم في صدارة المجموعة الثانية، بينما تذيلت الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
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