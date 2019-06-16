كولمبيا تتغلب على الأرجنتين في أولى مباريات بطولة كوبا أمريكا

نجح منتخب كولمبيا في الفوز علي نظيره الأرجنتين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما صباح الأحد علي ملعب ارينا فونتي

نوفا ضمن منافساتالجولة الاولى من دور المجموعات بكاس كوبا امريكا.

واحرز روجر مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة٧١،

وسجل ذوقان زابات الهدف الثاني في الدقيقة ٦٦.

وبهذه النتيجة يحصل المنتخب الكولومبي علي اول ثلاثة نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الثانية بينما يتجمد رصيد الأرجنتين بدون نقاط يتزيل ترتيب المجموعة.