عروض مغرية تلاحق محمد صلاح.. و"مو" يكشف موقفه

كشفت صحيفة بريطانية أن اللاعب محمد صلاح بصفوف ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب الفراعنة وصلته عروض مغرية لمغادرة "الريدز" خلال الميركاتو الصيفي.
وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أن صلاح، الذي ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018 للمرة السادسة في تاريخه، والمتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، رفض هذه العروض.
وأشارت الصحيفة البريطانية أن عرضين ضخمين وصلا إلى صلاح (27 عاما) بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد ويوفنتوس.
وأضافت أن النجم ، الذي تم إغرائه بعروض انتقال كبيرة، يرى أن الوقت غير مناسب لمغادرة ملعب أنفيلد.
من جانب آخر، دقت الصحيفة ناقوس الخطر لفريق ليفربول، وذكرت أن صلاح أخبر
وبحسب الصحيفة، فإن صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يعد مطمعا لأندية أخرى كبيرة في ليفربول، بل زميله السنغالي ساديو ماني أيضا، الذي كان موقفه مشابها للملك ، وشدد على سعادته في "الريدز".
يذكر أن صلاح (27 عاما) انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وسجل من وقتها 71 هدفا في 104 بقميص "الريدز".
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