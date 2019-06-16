اونلاين | لاايف live مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط كورة ستار ماتش الارجنتين وكولومبيا الي

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بث مباشر الارجنتين وكولومبيا يلا شوت، يدخل منتخب التانجو مباراة اليوم أمام كولومبيا بتشكيلة مغايره تماماً عن التي خاض بها كأس العالم الماضية، بخلاف تواجد الرباعي نيوكلاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي، وزميله في نفس الفريق سيرجيو أوجويرو، ونجم البرسا ليونيل ميسي، ونجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.