رياضة | مدرب بوروندي: بعد البطولة ستطلب الأندية المصرية التعاقد مع لاعبي فريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بوروندي: بعد البطولة ستطلب الأندية المصرية التعاقد مع لاعبي فريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال البطولة المقبل.

وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: سعيدو براهينو هو افضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين اخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيد فقط.

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واستكمل : فمثلا لدينا فيستون عبد الرزاق (لاعب شبيبة القبائل)، هناك الكثير من اللاعبين الجيدين وسترونهم.

وتابع : نحن ننتظر البطولة وخلالها ربما ستطلبون ضم لاعبين للزمالك مثلا.. لم لا؟

وتابع :اعتقد ان لاعبي بوروندي يمكنهم الاحتراف في الدوري المصري، لكن هذا يعتمد على ما سيقدمونه في البطولة.

وتابع: سعيدو براهينو يلعب في انجلترا ولدينا بعض اللاعبين يلعبون في السعودية، فلماذا لا يحترف البعض الاخر في الدوري المصري؟!