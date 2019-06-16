رياضة | مدرب بوروندي: الحكم مثل أي شخص يخطىء ويصيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بوروندي: الحكم مثل أي شخص يخطىء ويصيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، أن الحكام مثل اللاعب والمدرب، يخطئون ويصيبون.

وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: اذا تحدثنا عن التحكيم، سنجد ان الحكم مثل أي شخص، فعلينا جميعا احترامه

Advertisements

وتابع : علينا ان نؤدي عملنا و لا نبرر اي خفاق ونربطه بالحكام.

وأكد : اذا كان هناك اخاء لدى المدربين فهناك اخطاء ايضا لدى الحكام، وهذا الامر اعلمه للاعبي فريقي.

وأتم كلماته : اللعب النظيف هو أول قواعد الفيفا والكاف، هذا يعرفه اللاعبون وعليهم القيام بواجباتهم فقط.