رياضة | عاجل.. مدرب الأرجنتين يكشف أسباب الخسارة أمام كولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب الأرجنتين يكشف أسباب الخسارة أمام كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إن الطريق لازال طويل في بطولة كوبا أمريكا، مشيراً إلى أن من المهم تصحيح الأخطاء التي إرتكبها الفريق في مباراة كولومبيا.

ونجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب المباراة : "في الشوط الثاني كنا أفضل، وتمكننا من صناعة فرص، ثم إستقبلنا هدف عكس مجريات اللعب واثر علينا بشكل سلبي".

وتابع : "في كل هدف إستقبلناه كان هناك أخطاء تصحيحها، ولن ألقي اللوم على أحد، لقد خسرنا جميعاً".