رياضة | قبل مواجهة باراجواي.. ماذا فعلت قطر في 9 مواجهات ضد منتخبات أمريكا اللاتينية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة باراجواي.. ماذا فعلت قطر في 9 مواجهات ضد منتخبات أمريكا اللاتينية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة (كوبا أمريكا 2019) بمواجهة منتخب بارجواي، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، غدًا الأحد الموافق 16 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية بالبطولة القارية المقامة بالبرازيل.

وسبق وتقابل منتخب قطر مع 5 منتخبات من أمريكا الجنوبية ودياً هم (الأرجنتين والبرازيل والاكوادور وبيرو وبارجواي) حقق الفوز في مباراتين، وخسر 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

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خاض منتخب قطر مواجهة وحيدة ضد الأرجنتين في عام 2005 وخسر بثلاثية نظيفة، كما تقابل مع منتخب البرازيل وديًا في 6 يونيو الماضي وخسر بهدفين دون مقابل، والتقي مع منتخب الاكوادور في 3 مباريات، فاز في مباراة وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

وخاض منتخب قطر مواجهة واحدة ضد منتخب بيرو وخسرها العنابي، وتقابل مع منتخب بارجواي منافسه في مباراة الأحد، في 3 مباريات طوال تاريخهما، فاز في مباراة وخسر مثلها وحسم التعادل نتيجة المباراة الثالثة.

ويشارك منتخبا قطر واليابان كـ "مدعوين" في بطولة كوبا أمريكا 2019، بجانب 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، كما اختير العنابي للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة 2020 مع منتخب استراليا.