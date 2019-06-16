رياضة | بعد الهزيمة من كولومبيا.. ترتيب مجموعة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة من كولومبيا.. ترتيب مجموعة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب مجموعة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا بعد تلك الهزيمة.

1- كولومبيا 3 نقاط.

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2- قطر 0 نقاط.

3- بارجواي 0 نقاط.

3- الأرجنتين 0 نقاط.

وسوف يلتقي منتخب قطر مع منتخب باراجواي مساء اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.