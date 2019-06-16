رياضة | بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادى بنى عبيد الرياضى برئاسة هرماس رضوان تدعيماته إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثالث بعدما أعلن فى وقت سابق تولى عادل صديق قيادة الفريق الأول فنيا وأعلن عن بعض الصفقات الجديدة.

وعلمت مصادر "الخليج 365 الرياضى" أن بنى عبيد قد حصل على خدمات ثلاثى دكرنس المهاجم عدوى عاكف و لاعب وسط الملعب محمد عبدالمطلب و السيد شوكة الظهير الأيسر لمدة موسمين.

وكان الثلاثى المنضم لبنى عبيد قد شارك بصفة أساسية وساهم فى تأهل دكرنس لدورى القسم الثانى الموسم المقبل قبل أن يرحلوا عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم المنتهى.