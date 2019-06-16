رياضة | رقم سلبي لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني رقما سلبيا في تلك النسخة من بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد الخسارة من منتخب كولومبيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وتعد ‏هذة هي المرة الأولى التي يخسر بها المنتخب الأرجنتيني في مباراته الإفتتاحيه ببطولة كوبا أمريكا منذ عام 1979 أمام بوليڤيا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين قد فشل في تحقيق لقب كوبا أمريكا منذ عام 1993، وخسر اللقب في الدور النهائي بآخر نسختين من البطولة.