رياضة | مارادونا ورونالدو يقودان التشكيلة الأفضل في تاريخ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا ورونالدو يقودان التشكيلة الأفضل في تاريخ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الاسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التشكيلة الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني من لاعبي أمريكا الجنوبية.

وجاءت التشكيلة الأفضل للبارسا من نجوم أمريكا اللاتينية كالآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: ماكسويل - ماسكيرانو - جابي ميليتو - داني ألفيش

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خط الوسط: آرثور - أرتور فيدال - مارادونا

خط الهجوم: رونالدينينو - رونالدو - ليونيل ميسي

ويتواجد في التشكيلة المذكورة 3 لاعبين حاليين ينشطون في تشكيلة برشلونة حتى الآن وهم: ليونيل ميسي وآرثور البرازيلي وفيدال لاعب الوسط التشيلي.

والجدير بالذكر أن البرازيلي رونالدو سبق له في صفوف برشلونة موسم واحد (1996 -1997) وفاز خلاله بثلاثة ألقاب وهي: كأس السوبر الاسباني وكأس ملك إسبانيا والكؤوس الأوروبية.