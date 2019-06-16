رياضة | عاجل.. كولومبيا تقهر الأرجنتين بثنائية في كوبا أمريكا وصدمة لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كولومبيا تقهر الأرجنتين بثنائية في كوبا أمريكا وصدمة لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل روجر مارتينيز الهدف الأول لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، قبل أن يضيف البديل دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخب الارجنتين المركز الأخير في المجموعة، وسيلتقي منتخب قطر ضد منتخب البارجواي في منافسات تلك المجموعة مساء اليوم.