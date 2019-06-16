رياضة | هل ينتقل محمد صلاح لـ"ريال مدريد"؟ "مو" يجيب ويحسم الجدل بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتقل محمد صلاح لـ"ريال مدريد"؟ "مو" يجيب ويحسم الجدل بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة بريطانية، عن أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصلته عروض مغرية لمغادرة "الريدز" خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة "الميرور" البريطانية أن صلاح، الذي ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018 للمرة السادسة في تاريخه، والمتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، رفض هذه العروض.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن عرضين ضخمين وصلا إلى صلاح "27 عاما" بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد ويوفنتوس.

وأوضحت أن النجم المصري، الذي تم إغرائه بعروض انتقال كبيرة، يرى أن الوقت غير مناسب لمغادرة ملعب أنفيلد.

وكان الفرعون المصري، قد أعلن في عدة لقاءات وتصريحات تليفزيونية، عدم مغادرة "الريدز" في الوقت الحالي، وأنه ملتزم بعقده مع النادي ويرى أن لديه العديد من الإنجازات سيحققها من ليفربول خلال الموسم المقبل.