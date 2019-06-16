شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يواصل اختبارات الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل اختبارات الناشئين في نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل اليوم الأحد، والتي كانت قد انطلقت في 8 يونيو الجاري، وسط إقبال كبير من اللاعبين الراغبين في تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ مشوار تألقه من المقاولون العرب.

وأكد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين أن نادى المقاولون دائما يتسابق اليه الناشئين من كل محافظات مصر للانضمام اليه حيث ان النادي يمتلك اسما كبيرا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى اكبر الاندية الاوروبية .

وتبدأ الاختبارات فى الثامنة صباحا السبت والاثنين والاربعاء من مواليد 97الى 2004 والاحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 الى 2011 .