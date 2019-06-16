تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام غنينا

استقر قائد منتخب مصر الأول المكسيكي خافيير أجيري والجهاز الفني على الدفع بالرباعي محمود حمدي الونش وباهر المحمدي “مساكين” وعمر جابر ظهير أيمن وأحمد أيمن منصور ظهير أيسر، في ودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

كما كشف أجيرى على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الغد أمام غينيا وهو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

في خط الدفاع: عمر جابر ، باهر المحمدي ، و محمود الونش، و أحمد أيمن منصور.

في خط الوسط: محمد صلاح، ومحمد النني، طارق حامد، و” دونجا “، وعبد الله السعيد،و تريزيجيه.

و في المقدمة: مروان محسن.