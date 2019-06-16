الأرجنتين تخسر من كولومبيا في مُستهل مشوارها بكوبا أمريكا 2019.. تعرف على نتيجة المباراة

تنطلق اليوم أولى مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019 بين الأرجنتين وكولومبيا، وقد أكد مدرب الأرجنتين مشاركة نجمه ميسي في المباراة بعدما ترددت أنباء بعدم مشاركته، وتسعى كولومبيا لحصد اللقب ببداية قوية أمام الأرجنتين في افتتاح البطولة لكن ميسي يُحاول بالتتويج مع منتخب بلاده.

مباراة الأرجنتين وكولومبيا

يبحث نجم البارسا الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التتويج ببطولة مع منتخب بلاده بعدما خسر في النهائيات المختلفة الأخيرة كان أمام تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2016، وقد اعتزل ميسي اللعب دولياً لكنه يعود اليوم لقيادة منتخب بلاده نحو نهائيات كوبا أمريكا 2019 ورغبة قوية في التتويج بالبطولة هذا العام.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة والواحدة صباحاً بتوقيت مكة المُكرمة والثانية صباحاً بتوقيت الإمارات وكذلك في سلطنة عمان والواحدة في الأردن، ويُنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 4 HD وbeIN SPORTS MAX 3 HD، ويقوم بالتعليق على المباراة حفيظ دراجي وخالد الغول.

الدقيقة 4: هجمة ممتدة خطيرة للأرجنتين لكن تمر خارج الملعب ركنية ودفاع كولومبيا يُعاني في الدقائق الأولى من المباراة والأرجنتين الأقرب

الدقيقة 18: المباراة في وسط الملعب بين الفريقين، وكولومبيا تستجمع قواها وتُهاجم بقوة مرمى الأرجنتين وتسديدة تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 36: استحواذ أرجنتيني على الكرة لكن دون خطورة مرمى كولومبيا وعلى النقيض من ذلك فكولومبيا الأقرب للتسجيل في المباراة

الدقيقة 70: الهدف الأول لصالح كولومبيا من تصويبة قوية على مرمى الأرجنتين والنتيجة تصبح هدف مقابل لاشيء

الدقيقة 86: زاباتا لاعب كولومبيا يُحرز الهدف الثاني لتأكيد فوز كولومبيا بالمباراة

نهاية شوط اللقاء الثاني واللقاء بفوز كولومبيا بهدفين مقابل لا شيء في مباراة افتتاح المجموعة الثانية بكوبا أمريكا.