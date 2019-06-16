الآن: نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم ورفقاء ميسي يخسرون أول 3 نقاط في مشوار البطولة

نقدم لكم نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا حيث تتنظر جماهير التانجو الأرجنتينية اليوم انطلاقة مباريات منتخبهم في بطولة كوبا أمريكا Copa 2019 أمام كولومبيا الفريق العنيد الشاب الذي يضم عدد من اللاعبين المتميزين في مباراة قمة الجولة الأولى في المجموعة الثانية بل تكاد تكون في المجموعات الثلاث فدائما ما تكون مواجهات الفريقين خاضعة للاثارة والندية.

مباراة الارجنتين وكولومبيا

وينطلق الشوط الأول من اللقاء في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف ليل اليوم بتوقيت القاهرة حيث تُقام مبارايات البطولة في العادة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالنسبة للمنطقة العربية لاختلاف التوقيت، وينتظر الكثير ماذا سيقدم رفقاء ميسي في أولى مباريات مدربهم الجديد الرسمية بعد توليه المسئولية الفنية.

الارجنتين وكولومبيا

وعن هذا اللقاء فقد تحدث المدير الفني للمنتخب الكولمبي كيروش عن الأهمية البالغة لمباراة الليلة أمام الأرجنتين فقد اعتبرها أنها مفتاح الوصول للدور القادم والتأهل له، فهي الأهم في دور المجموعات، وشدد على أن جميع المباريات سيخوضها فريقه بدافع الفوز فهو يمتلك عدد جيد من اللاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا.

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نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا

وتحدث سكالوني مدرب الأرجنتين معربا عن حزنه الشديد عندما تم ابلاغه باصابة الحارس إستيبان أندرادا ومغادرته للفريق بسببها، وعن المباراة فقد تحدث أن المنافس يمتلك أشياء رائعة ولكن ينبغي أن يفكروا بأنفسهم أولا قبل التفكير بالمنافس.

ويخشى أوسبينا حارس المنتخب الكولومبي من تفوق ميسي الدائم وابداعه حيث أكد أن فريقه سيأخذ الحذر والحيطة من ميسي الذي وصفه بواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، فهل سيتمكن الدفاع الكولومبي من ايقاف البرغوث الأرجنتيني.

وصول حافلة الفريقين لملعب المباراة، تأمين مكثف منذ لحظة الدخول وتواجد صحفي مميز، واللاعبون يتوجهون تجاه غرف خلع الملابس سريعا للاستعداد للنزول لأرض الملعب