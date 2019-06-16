شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة في «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب منتخب كولومبيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، صباح الأحد، ضمن منافسات «كوبا أمريكا 2019».
أحرز هدفي كولومبيا كل من: روجر مارتينيز في الدقيقة 71، ودوفان زاباتا في الدقيقة 86.
تضم المجموعة الثانية منتخبات: باراجواى والأرجنتين وكولومبيا وقطر.
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