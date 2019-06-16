سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبرج المفتوحة للتايكوندو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو سيف عيسى بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -٨٠ كجم في بطولة لوكسمبرج المفتوحة التي أقيمت على مدار يومين. توج «عيسى» بالميدالية بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب اليونان ابوستولوس تيليكوستوجلو بنتيجة ١٩- ٩، بعد أن فاز في مباراة نصف النهائي على اللاعب الإسرائيلي اولكسندر فيليبوف بنتيجة ٢- صفر، وفي دور ربع النهائي فاز على لاعب سان مارينو دانييل ليرديني بنتيجة ١٨- ٤.

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