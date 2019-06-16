شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو منتخب مصر بعيد ميلاد النجم محمد صلاح الـ27 داخل معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية. وحرص لاعبو المنتخب على الاحتفال بعيد ميلاد «صلاح» بـ«تورتة» وصورة تحمل اسمه «MO SALAH».

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